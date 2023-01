Vorstellungen der Prinzenpaare: Majestäten geben sich die Ehre

Für jeden Faschingsfan ist es die höchste Ehre, einmal das Amt des Prinzen oder der Prinzessin zu übernehmen. Wer in der jeweiligen Session regieren darf, wird bis zum Auftakt am 11. November streng geheimgehalten. Dann ist zur Übergabe des Rathausschlüssels erstmals Gelegenheit, die schönen und oft sehr aufwendig gestalteten Gewänder vorzuführen. Doch gut aussehen allein reicht nicht. Oftmals wird auch eine kleine selbst geschriebene Rede, gern in Reimform, erwartet. Außerdem sollten die Majestäten gekonnt das Tanzbein schwingen. Der Schneewalzer wird im Fasching ja gern mal gespielt und dazu erwartet, dass Prinz und Prinzessin nicht nur gemeinsam ihre Runden auf dem Parkett drehen, sondern oftmals auch mit dem gerade entmachteten Stadtoberhaupt. In den Wochen darauf bewachen die Regenten meist daheim die Rathauskasse. Aber schon im Januar geht es dann los mit zahlreichen Veranstaltungen, die rund um den Rosenmontag ihren Höhepunkt erreichen.

