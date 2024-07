Mücheln/MZ. - Seit Jahren wartet die Förderschule Merseburg mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung auf einen Neubau in der Kreisstadt. Während sich die Suche nach einem geeigneten Standort hinzieht, wächst am Ausweichobjekt in der Apostelstraße in Mücheln der Platzbedarf.

