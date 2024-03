MZ-Heimatgeschichte: Merseburg war schon im Mittelalter bekannt für Dom und Bistum. Doch bis das Christentum an die Saale kam, dauerte es fast 1.000 Jahre. Es traf auf eine einheimische Bevölkerung, die oft an Naturheiligtümer glaubte.

Merseburg/MZ. - An Ostern feiern Christen die Auferstehung ihres Messias. Gut 2.000 Jahre sollen die Ereignisse um Jesus Christus im Nahen Osten zurückliegen. Das Christentum, die auf dieser Figur fußende Religion, ist in unseren Breiten allerdings deutlich jünger – gerade im ostsaalischen Gebiet oft nur halb so alt. Die Ausbreitung war auch getragen von weltlicher Machtausdehnung.