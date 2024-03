Steigra/MZ - Ein Vertrag zwischen der Gemeinde Steigra und dem Naumburger René Rudolph, der von der Kommune die Gaststätte „Zum Ritter St. Georg“ und die dazugehörige Wohnung mieten wollte, kommt nicht zustande. Der 53-Jährige ist zu einem vereinbarten Treffen mit dem Gemeinderat am Mittwochabend nicht erschienen.

Grund sei eine schwere Erkrankung des Naumburgers, so Steigras Bürgermeister Michael Stockhaus (parteilos). Darüber sei er am Dienstag von Rudolphs Schwester telefonisch informiert worden, erklärte er den Gemeinderäten im Weinzimmer der Gaststätte. Dort wollten sich der Rat sowie die Vorsitzenden ortsansässiger Vereine mit Rudolph treffen, damit dieser sich und seine Konzepte für die Gaststätte vorstellt.

Für Anfang März plante der Naumburger den Start in der Kneipe. „Am 2. März 2024 eröffne ich und mein Team die Gaststätte ’Ritter Sankt Georg’ an der B 180 in Steigra mit gut bürgerlicher Küche“, schrieb er am 10. Februar im sozialen Netzwerk Facebook. Außerdem wollte er in die zur Gaststätte gehörende Wohnung ziehen. Mit der Gemeinde festgelegte Termine für Schlüsselübergaben fielen im Februar aber aus. Denn Rudolph hatte neben dem Betrieb der Gaststätte auch einige Veranstaltungen im Saal und auf der Festwiese des Ortes organisiert, Termine dafür festgelegt, Künstler gebunden und mit dem Ticketverkauf über eine Online-Plattform begonnen. Aber weder für den Saal noch für die Festwiese, die nicht zum Mietumfang der Gaststätte gehören, wurden Verträge mit der Gemeinde geschlossen. Die ein oder andere von Rudolph geplante Veranstaltung lag zudem zeitlich nah an Festen, die Vereine des Ortes durchführen wollen. Diese gingen auf die Barrikaden. Rudolphs Eifer ging auch der Gemeinde etwas zu weit. Sie wollte das gemeinsame Treffen Ende Februar.

Die Gemeinde hätte René Rudolph angeboten, Gaststätte und Wohnung ab dem 1. April mieten zu können, sagte Stockhaus am Mittwochabend. „Wir hätten alles dafür möglich gemacht.“ Demnach seien zuletzt zum Beispiel noch Leitungen gespült und Türen und Fenster vom Bauhofmitarbeiter in Schuss gebracht worden. Letzte Vorbereitungen und kleine Reparaturen wären noch nötig gewesen. Rudolph habe aber „darauf gepocht“, so der Bürgermeister, zum 1. März Wohnung und Gaststätte mieten zu können. Personal hatte er wohl schon gefunden, zudem Künstler für seine Veranstaltungen gebunden. Im Saal sollte am Samstag, 2. März, eine Blaskapelle spielen, eine Woche später ein Neil Young Cover-Artist auftreten, wieder eine Woche später ein Techno-Abend stattfinden. Für Mitte April war Schlager-Unterhaltung geplant, für Ende April ein Frühlingsfest auf der Festwiese. All diese Veranstaltungen finden nach Angaben der Gemeinde nicht statt.

Und sie wird für ihre Gaststätte „Zum Ritter St. Georg“ zunächst keinen neuen Gastwirt haben. Seit einigen Monaten ist die Kommune auf der Suche. Die geht nun weiter, wie Stockhaus Mittwochabend erklärte. Außerdem berichtete er, dass er am selben Tag einen Anruf eines weiteren Interessenten erhalten habe. „Aber da ist noch nichts spruchreif.“