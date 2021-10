Merseburg/MZ/und - Im Bereich Nulandtplatz ist es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Wasserrohrbruch gekommen. Wie Midewa-Geschäftsführer Uwe Störzner der MZ sagte, hatte eine Firma bei Arbeiten eine 30-Zentimeter-Wasserleitung beschädigt. Das führte zeitweise zu Versorgungsproblemen in Merseburg-Süd und in der Innenstadt. Der Schaden sollte noch am Mittwoch behoben werden.