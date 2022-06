Verschwindet das Altstadtpflaster bald aus Merseburg?

Ist das historische Altstadtpflaster irgendwann Geschichte? Die Verwaltung hat Ideen für Veränderungen in der Innenstadt.

Merseburg - Einige werden aufschreien, viele werden aufatmen. Der Grund: Das historische Altstadtpflaster in der Merseburger City könnte in den nächsten Jahren der Vergangenheit angehören. Seine Zeit scheint abgelaufen. Die neueste Idee aus dem Rathaus lautet nämlich: Schluss mit Straßen nur für Autos. „Weil es Bürgersteige gibt, hat man automatisch eine Unterteilung in einen Bereich für Fahrzeuge und einen für Fußgänger“, sagt Merseburgs Oberbürgermeister Jens Bühligen (CDU).