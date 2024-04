Verein benötigt Spenden, um an Tanz-WM in Prag teilnehmen zu können

Zwei Gruppen des Tanzstudios Leuna/Merseburg haben sich Anfang März in Köln für die Tanz-WM in Prag qualifiziert.

Leuna/MZ. - Einmal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen – davon träumen wohl viele Sportler. Für zwei Tanzgruppen des Tanzstudios Leuna/Merseburg könnte dieser Traum schon bald in Erfüllung gehen, denn sie haben sich für den „World Dance Cup“ qualifiziert, der vom 27. Juni bis 6. Juli in der tschechischen Hauptstadt Prag stattfindet. Doch die Teilnahme an der WM kostet viel Geld. Deshalb benötigt der Verein Spenden, um zum Wettbewerb fahren zu können.

„Die Startgebühren sind sehr hoch. Das können wir als Verein gar nicht stemmen und sind deshalb auf Spenden angewiesen“, erklärt Kirsten Grünke. Sie ist Übungsleiterin beim Tanzstudio Leuna/Merseburg und betreut eine der beiden Gruppen, die die Chance haben, ihr Können bei der Weltmeisterschaft unter Beweis zu stellen. Zu den Startgebühren kommen auch noch die Reisekosten.

Insgesamt geht es um 28 Kinder und Jugendliche und ihre Trainer. Die beiden Gruppen hatten sich Anfang März beim Wettbewerb in Köln für den Dance World Cup in Prag qualifiziert. „Wir haben eine jüngere und eine ältere Gruppe“, berichtet Kirsten Grünke. Die Gruppe mit den jüngeren Tänzerinnen hat den Namen „alive“ und besteht aus elf Teilnehmerinnen im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren. Kirsten Grünke ist Trainerin der Gruppe. Die jungen Tänzerinnen haben sich mit einem Tanz im Genre „Lyrical“ durchgesetzt. Das sei eine eher ruhigere Tanzart, bei der die Choreografie genau auf den Liedtext angepasst ist, erklärt die Übungsleiterin.

Die Gruppe „C-Unity“ mit den älteren Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren besteht aus insgesamt 17 Tänzerinnen. Sie haben sich gleich mit drei Tänzen für die Weltmeisterschaft qualifizieren können – in den Genres Jazz, Contemporary und Show.

Für das Tanzstudio Leuna/Merseburg ist es bereits das zweite Mal, dass Gruppen des Vereins an einer Weltmeisterschaft teilnehmen dürfen. Bereits vor zwei Jahren war der Verein bei der WM im spanischen San Sebastián dabei. „Das war für unsere Tänzerinnen eine ganz tolle Erfahrung. Es war super bereichernd und hat auch das Gemeinschaftsgefühl noch einmal verstärkt“, erzählt Kirsten Grünke. Deshalb hofft sie, dass die Tänzerinnen und Trainerinnen nun auch die diesjährige Chance nutzen und nach Prag fahren können, um gemeinsam Erinnerungen zu kreieren und für Deutschland anzutreten.

Wer den Verein unterstützen möchte, kann hier spenden oder sich direkt an den Verein wenden.