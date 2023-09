Für sein Milliarden Euro teures Werk in Magdeburg braucht der US-Konzern Intel Fachleute für Halbleitertechnik. Davon profitiert nun auch die Hochschule Merseburg. Das Unternehmen investiert in die Ausstattung.

Merseburg/MZ - Die größte Industrieinvestition in Sachsen-Anhalt soll mehr als 100 Kilometer entfernt von Merseburg stattfinden. Doch der Multimilliardenbau der Fabrik des Computerchipherstellers Intel vor den Toren Magdeburgs stahlt nun bis in den Saalekreis aus. Die Hochschule Merseburg verkündete am Freitag, dass man in Kooperation mit dem US-Konzern ein spezialisiertes Ausbildungslabor einrichte. Intel liefert dafür eine Kofinanzierung. Laut Hochschule besuchte Bernard Capraro, Intel-Manager für das Talententwicklungsprogramm des Unternehmens in der EU, in den vergangenen Tagen die dafür vorgesehenen Räume. Dabei sei es ihm besonders wichtig gewesen, die Relevanz der Partnerschaft mit der Hochschule zu unterstreichen.