Ein zweieinhalb Zentner schwerer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg hat am Mittwoch für Sperrungen in Raßnitz gesorgt. Am Mittag sprengten Experten den Blindgänger kontrolliert. Die Schutzmaßnahmen werden aufgehoben.

Raßnitz/MZ - Kampfmittelexperten haben am Mittwochmittag erfolgreich einen Blindgänger bei Raßnitz gesprengt. Dies vermeldete der Saalekreis. Die zweieinhalb Zentner schwere us-amerikanische Fliegerbombe war am Dienstag bei Planierarbeiten in dem Schkopauer Ortsteil entdeckt wurden. Eine Prüfung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst hatte ergeben, dass der Zustand des Zünders keine Entschärfung zuließ.

Die Experten entschieden sich deshalb für ein kontrollierte Sprengung vor Ort. Für diese richtete der Kreis am Mittwoch einen 500-Meter-Sperrradius um den Fundort ein. In diesem lagen mehrere Unternehmen, die deshalb evakuiert werden mussten. Auswirkungen hatte der Fund auch auf die Jugendanstalt Raßnitz, die knapp außerhalb der 500 Meter lag. Eine Evakuierung war daher zwar nicht nötig. Der Kreis ordnete aber an, dass Mitarbeiter und Insassen sich während der Sprengung in Gebäuden aufhalten mussten.

Wegen der Beseitigung des Blindgängers war zudem die Landstraße von Raßnitz nach Gröbers geschlossen. Diese Sperrung, wie auch alle weiteren Vorsichtsmaßnahmen, hat der Kreis nun aufgehoben.