Radfahrer gerät mit Reifen in Straßenbahnschienen - schwer verletzt

Merseburg. - Ein Mann ist am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr in Merseburg mit seinem Fahrrad in Straßenbahnschienen geraten und gestürzt. Das teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge wurde der Radfahrer dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.