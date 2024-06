In Merseburg ist am Montagmorgen ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Dabei wurden drei Menschen verletzt – der Straßenbahnfahrer schwer.

Bei einem Unfall am Montagmorgen in Merseburg ist ein Straßenbahnfahrer schwer verletzt worden.

Merseburg/DUR. - Ein schwerer Unfall hat sich am Montagmorgen gegen 8 Uhr an der Abfahrt B91 in Richtung Weißenfelser Straße in Merseburg ereignet. Das teilte die Polizei mit.

Demnach war eine eine Autofahrerin auf der B91 in Richtung Weißenfels unterwegs und fuhr auf Höhe Leunaweg ab. Bei der Unterführung sei das Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen.

Die Autofahrerin und eine Straßenbahninsassin seien leicht verletzt worden. Der Straßenbahnfahrer wurde laut Polizei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.