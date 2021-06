Merseburg - Am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr ist es in der Herrfurthstraße in Merseburg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut der Polizei fuhr eine 61-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Herrfurthstraße. Als die Frau auf ein Firmengelände auffahren wollte, übersah diese zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahrn mit ihren Fahrrädern. Beide Kinder wurden leichtverletzt ins Klinikum gebracht. (mz)