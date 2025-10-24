Auf der L183 bei Lössen im Saalekreis hat es am Freitag einen Unfall gegeben. Drei Insassen eines Fords entfernten sich unerlaubt vom Unfallort. Bei der folgenden Suche kam ein Hubschrauber zum Einsatz.

Unfall auf L183 bei Lössen im Saalekreis: Warum flüchten drei Personen nach Crash?

Leuna/Lössen. – Am Freitagmorgen ist es zu einem Unfall auf der L183 nahe Lössen (Schkopau) im Saalekreis gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fanden Beamte vor Ort hinter der Leitplanke einen beschädigten Ford – von den Insassen fehlte jedoch jede Spur.

Weitere Ermittlungen hätten ergeben, dass drei Personen vom Unfallort davongelaufen seien. Zunächst sei unklar gewesen, ob jemand verletzt wurde.

Flucht nach Unfall im Saalekreis: Hubschrauber entdeckt Personen

Ein angeforderter Hubschrauber habe schließlich die Flüchtigen in einem Busch liegend entdeckt. Eine Person habe eine leichte Beinverletzung erlitten und sei mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden.

Laut der Polizei fiel ein durchgeführter Drogenschnelltest bei allen drei Personen positiv aus. Warum die Personen flohen und wer der Fahrer des Ford war, sollen nun weitere Ermittlungen klären.