Am Donnerstag ist es in Braunsbedra zu einem Unfall mit einem Auto und einem Motorrad gekommen. Der Autofahrer ist danach geflüchtet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unfall in Braunsbedra

Braunsbedra. - Am Donnerstagnachmittag ist es in Braunsbedra zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Nach Angaben der Polizei kollidierte im Ortsteil Frankleben gegen 14.45 Uhr an der Einmündung Topfmarkt/Weißenfelser Straße ein Pkw mit einem Motorrad.

Der Motorradfahrer sei gestürzt und habe sich leicht verletzt, heißt es weiter. Das Auto habe sich nach einem kurzen Halt unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es soll sich um einen roten BMW als Limousine der gehobenen Mittelklasse handeln. Das Fahrzeug könnte Unfallspuren im Bereich der Motorhaube aufweisen.

Personen, die ein entsprechendes Fahrzeug sehen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03641/4460 bei der Polizei zu melden.