Merseburg/MZ. - Zwei Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang ereigneten sich Sonnabendabend bei Merseburg. Zwei Motorradfahrer starben.

Gegen 18 Uhr befuhr ein 28-jähriger Kradfahrer die Landesstraße 178 aus Richtung Frankleben kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße 91. Im Kurvenbereich bremste er stark ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 23-Jährigen.

Was ging bei Bremsmanöver in der Kurve der Umgehungsstraße Merseburg-Süd schief?

Der Motorradfahrer erlitt dabei schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer wurde leichtverletzt in eine nahegelegene Klinik eingeliefert. Zur Unfallaufnahme kamen unter anderem eine Drohne sowie Einsatzkräfte der Feuer[1]wehr Merseburg mit sieben Fahrzeugen und 22 Kameraden zum Einsatz.

Rettungsdienst, Not[1]arzt und Seelsorger waren ebenfalls vor Ort. Die entstandenen Schäden werden insgesamt auf circa 17.000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle gab es Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Unfallursachenermittlung dauert an.

Wurde Motorradfahrer bei Burgliebenau von der Straße abgedrängt?

Auf der Landesstraße 183 ereignete sich ebenfalls gegen 18 Uhr zwischen Burgliebenau und Lochau ein weiterer schwerer Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Autofahrer setzte zum Über[1]holen eines vorausfahrenden Pkw an und soll Zeugenaussagen zufolge dadurch einen 51- jährigen Motorradfahrer nach links abgedrängt haben.

Das Krad kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Motorradfahrer verstarb nach Reanimationsversuchen an der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An dem Pkw entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro; das Motorrad erlitt Totalschaden (Schadenshöhe ca. 10.000 Euro).

Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei, ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und 13 Kameraden mit drei Fahrzeugen aus der Freiwilligen Feuerwehr Lochau waren vor Ort. Die Ursachenermittlung dauert an. An der Unfallstelle gab es ebenfalls Verkehrsbeeinträchtigungen. Das teilte die Polizeiinspektion Halle mit.