Merseburg/MZ - Am Donnerstagmorgen hat sich in der Querfurter Straße in Merseburg ein Einbruch in einem Außenlager ereignet. Laut der Polizei verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu dem Lager und stahlen dort mehrere Kästen Leergut. Der Schaden beläuft sich auf rund 450 Euro. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.