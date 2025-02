Attacke in Thomas-Müntzer-Straße Überfall auf Tankstelle an B91 in Merseburg! Bewaffneter Räuber erbeutet Hunderte Euro

Ein Räuber hat, mit einem Messer bewaffnet, eine Verkäuferin in einer Tankstelle in der Thomas-Müntzer-Straße in Merseburg bedroht und Hunderte Euro erbeutet.