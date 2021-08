Trio greift Syrer in Merseburg an

In Merseburg wurde ein Mann in Merseburg bei einem offenbar rassistisch motivierten Überfall verletzt (Symbolbild).

Merseburg/MZ - In der Nacht zum Sonntag hat sich in Merseburg offenbar ein rassistisch motivierter Überfall ereignet. Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte, habe ein Trio gegen 1.30 Uhr in der Thomas-Müntzer-Straße einen 33-jährigen Syrer attackiert.

Dieser habe bei der Polizei angezeigt, dass ihn die zwei Männer und eine Frau zunächst auf Deutsch aufgefordert hätten, in sein Land zurückzukehren. Anschließend habe ihn einer der Männer mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Dadurch erlitt der Angegriffene einen Bluterguss am linken Auge. Die Angreifer verschwanden laut Polizei mit einem Auto in unbekannte Richtung.