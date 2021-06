Trauer nach Tod von Ex-Chefarzt vom Klinikum Merseburg

Merseburg - Das Carl-von-Basedow-Klinikum Merseburg trauert um seinen ehemaligen Chefarzt Hans-Joachim Knipping, der im Alter von 86 Jahren verstorben ist. Er konnte auf 40 Arbeitsjahre als Arzt am Krankenhaus zurückblicken, als er anlässlich seines 65. Geburtstages im Frühjahr 2000 als dienstältester Chefarzt verabschiedet wurde. Seit 1973 hatte Joachim Knipping die Chirurgische Klinik in Merseburg geleitet, die erst danach in zwei, später in drei Kliniken geteilt wurde. Eiserne Disziplin, Mut und Kreativität waren ihm damals in einer Feierstunde zu seinem beginnenden Ruhestand bescheinigt worden.

Unter anderem seine neue Magen-Operationstechnik, die er in den 70er Jahren regelrecht revolutionierte, prägten seine 27 Dienstjahre als Chefarzt. Hans-Joachim Knipping galt als exzellenter Operateur des Magenkarzinoms. Auch in der Knochenchirurgie wandte der Arzt frühzeitig neue Methoden an. 1978 war Merseburg die erste Klinik der Region, die damit arbeitete. Ihre weitere Entwicklung zur modernen Unfallchirurgie in den 90er Jahren geschah ebenfalls unter seiner Leitung. Darüber hinaus bekleidete er von 1982 bis 1990 das Amt des Ärztlichen Direktors.

„Er hat mir die Chirurgie beigebracht“

Streitbar, bisweilen unbequem, aber stets verantwortungsvoll beschrieben ihn Kollegen. Sein diagnostisches und operatives Können führte er selbst stets auf die gründliche Schule seines Vaters zurück. Denn Knipping senior war seinerzeit ein bekannter und geschätzter Landarzt in Mücheln. Im Vater sah er später auch eines seiner großen Vorbilder. Ein zweites Vorbild für ihn, der 1960 als Pflichtassistent ins Krankenhaus Merseburg kam und den man 1966 zum Oberarzt ernannte, wurde der damalige Chefarzt der Chirurgie Walter Kuhne. „Er hat mir die Chirurgie beigebracht, mich frühzeitig mit anspruchsvollen Aufgaben und Operationen betraut“, sagte er einmal.

Große Worte und weitschweifige Reden hat er nie geschätzt. Wenn etwas zu klären war, erledigte er das am liebsten kurz und präzise. Privat mochte Hans-Joachim Knipping die Literatur und die Musik - seine Lieblingskomponisten waren Bach, Mozart und Beethoven - sowie seinen Garten. Bei seiner Verabschiedung aus dem Kollegenkreis vor mittlerweile 21 Jahren waren viele seiner Mitstreiter dabei. Doch auch seine Patienten haben ihn nie vergessen, mancher hielt sogar bis in die jüngste Vergangenheit immer noch Kontakt zu ihm. (mz)