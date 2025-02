SV Barnstädt bringt Kinder auf der Ringermatte in Bewegung

Barnstädt/MZ - - „Das freut mich“, erklärt Ringer-Urgestein Otto Weber (73) aus Barnstädt beim Blick in die nach ihm benannte Sporthalle seines Wohnortes, in der sich viele Kinder in grünen, von der Taxi & Transporte Elix GmbH gesponserten Vereinsshirts um die Ringermatte tummeln. „Die Jungs machen es gut“, sagt Weber und meint damit die Trainer Martin und Alexander Waldeck. „Ihre Arbeit hat Früchte getragen“, lobt er.