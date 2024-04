Rita Reinecke wird sich in dem Café direkt im Kurpark verwirklichen. Nach der Gartenschau bleibt sie der kleinen Gastronomie treu. Was zur Laga gastronomisch geboten wird.

Bad Dürrenberg/MZ. - Stühle, Tische und Schirme stehen schon bereit im Biergarten neben dem Café Saaleblick im Kurpark. Den Ausblick von der Plattform über die Saale können bislang nur die letzten Arbeiter und in einer ruhigen Minute Rita Reinecke genießen. Die Konditorin hat wenige Tage vor Eröffnung der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg jedoch wenig Zeit zum Ausruhen, schließlich liegt auch sie in den letzten Zügen der Vorbereitung. Rita Reinecke wird das Café mit ihren Torten und süßen Kreationen versorgen. Sie ist damit auf dem Weg zur Selbstständigkeit, aber noch nicht final angekommen.