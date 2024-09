Die Suche nach einem am Mittwoch spurlos aus einem Seniorenheim in Leuna verschwunden Mann, ist am Samstag beendet worden.

Leuna. - Seit Mittwochnachmittag war ein 86 Jahre alter Mann aus einem Seniorenheim in der Albert-Einstein-Straße in Leuna spurlos verschwunden. Die Polizei veröffentlichte eine Fahndungsmeldung und suchte den 86-Jährigen.

Am späten Samstagabend wurde die Fahndung beendet. Der Vermisste war am Samstag gegen 19.30 Uhr in der Nähe des Waldbades Leuna durch einen Mitarbeiter der DLRG erschöpft aber wohlbehalten aufgefunden. Der Mann wurde vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Donnerstag waren Polizei und Feuerwehr am Ufer der Saale in Leuna mit Wasserortungshunden, Drohnen und Rettungshundestaffeln im Einsatz. Nachdem die Suche in der Nacht zunächst eingestellt worden war, wurde diese bei Tagesanbruch fortgesetzt.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei Suche nach dem Vermissten.