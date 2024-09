Ein 86 Jahre alter, demenzkranker Mann ist seit Mittwoch spurlos aus einem Seniorenheim in Leuna verschwunden. Auch am Freitag suchte die Polizei weiter nach ihm.

Vermisst in Leuna: Wer hat Heinz-Dieter H. gesehen? (Foto im Text)

Ein 86 Jahre alter Mann ist spurlos aus einem Seniorenheim in Leuna verschwunden.

Leuna. - Seit Mittwochnachmittag wird ein 86 Jahre alter Mann aus einem Seniorenheim in der Albert-Einstein-Straße in Leuna vermisst, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten sind seither auf der Suche nach dem 86-Jährigen.

Am Donnerstag waren Polizei und Feuerwehr am Ufer der Saale in Leuna mit Wasserortungshunden, Drohnen und Rettungshundestaffeln im Einsatz.

Gegen 2.30 Uhr am Freitagmorgen sei die Suche zunächst eingestellt worden, hieß es. Bei Tagesanbruch wurde die Suche den Angaben zufolge fortgesetzt – leider bislang erfolglos.

Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Der vermisste Heinz-Dieter H. leide an Demenz und sei sprachlich auf "Ja" und "Nein"-Sagen beschränkt, teilte die Polizei mit.

So sieht Heinz-Dieter H. aus:

Wo ist der vermisste Heinz-Dieter H.? Foto: Polizei

1,85 Meter groß

schlank

Brille

dunkle, kurze Hose, dunkelbraune Jacke und Turnschuhe

Wer Hinweise zum Verbleib von Heinz-Dieter H. geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Saalekreis unter 03461/4460 zu wenden.