Schraplau/MZ. - Startschuss auf der L 176: Wie das Landesministerium für Infrastruktur und Digitales am Mittwoch mitteilte, beginnen am Montag, 4. März, die Bauarbeiten an der Landesstraße zwischen Schafsee und Schraplau, die grundhaft erneuert werden soll. Verkehrsteilnehmer müssten sich bis Ende des Jahres auf erhebliche Behinderungen und Sperrungen auf der Strecke einstellen.

Nach Angaben von Ministeriumssprecher Ben Uhder investiert das Land insgesamt mehr als 1,5 Millionen Euro in die Stabilisierung des mehr als einen halben Kilometer langen Straßenabschnitts. Zunächst seien umfangreiche Erdarbeiten zur Sanierung der Böschung vorgesehen, bevor der eigentliche Straßenbau in Angriff genommen werde.

Die Schafseer Straße soll auf eine Breite von 6,75 Metern ausgebaut werden, wobei auch der Kreuzungsbereich mit der K 2268, der Querfurter Straße, komplett erneuert werde. Dazu gehöre auch der Neubau von zwei Linksabbiegespuren. Zur Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr sei außerdem die Erneuerung des begleitenden Radweges entlang der L 176 vorgesehen.

Bis zur geplanten Fertigstellung Mitte Dezember 2024 wird der jeweilige Bauabschnitt für den Verkehr voll gesperrt, so Uhder weiter. Der Verkehr werde über Umleitungen ausgeschildert. Autofahrer, die von Querfurt nach Schraplau oder in umgekehrter Richtung unterwegs sind, sollen über Ausweichstrecken umgeleitet werden. Um in Schraplau den Busverkehr durchgehend gewährleisten zu können, stünden während der Bauzeit weniger Parkplätze in der Dr.-Gebhardt-Straße zur Verfügung.

Die Behörde bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Verständnis und Geduld während der Bauphase und empfiehlt, zusätzliche Fahrzeit einzuplanen, denn der Umfang der Bauarbeiten sei beträchtlich: Es werden voraussichtlich rund 23.000 Kubikmeter Erdreich bewegt und mehr als 6.000 Quadratmeter Asphaltschichten erneuert. Außerdem werden auf einer Länge von mehr als eineinhalb Kilometern neue Bordsteine gesetzt, um die Sicherheit und Qualität der Straße zu erhöhen, heißt es.