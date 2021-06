Straßennamen „Am Bahndamm“ in Beuna wird gekippt

Merseburg - In Beuna entsteht gerade ein neues Wohngebiet an der Merseburger Straße. Das braucht natürlich auch einen Straßennamen. Der Vorschlag dafür lautete „Am Bahndamm“. Das trifft zwar die Örtlichkeit, klingt aber weder besonders sexy noch vielversprechend. Deshalb gab es im Bauausschuss des Stadtrates schon Schelte dafür und nun ebenso im Stadtrat selbst. Der Ortschaftsrat Beuna hatte sich zwar für den Namen ausgesprochen, doch angesichts der Kritik mehrerer Räte entschloss sich Oberbürgermeister Jens Bühligen (CDU) spontan, die Vorlage der Verwaltung zurückzuziehen, was bei Beunas Ortsbürgermeisterin Rosel Mißberger Kopfschütteln hervorrief. Einen Straßennamen, den es in Merseburg und den Ortsteilen noch nicht gibt, ist beispielsweise „Neue Siedlung“. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit.

Beschlossen wurden dagegen die Namen für die Planstraßen im Bereich der neuen Wohnbebauung Rheinstraße. Die Straßen werden künftig Erftstraße, Neffelbachweg, Rothbachweg und Swistbachweg heißen, benannt nach Nebenflüssen oder Zuflüssen des Rheins.