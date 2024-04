Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weida-Land/MZ - Am Gebäude der Kita in Esperstedt herrscht Sanierungsbedarf, vor allem an Dach und Fassade. Der Verwaltung und dem Rat der Verbandsgemeinde (VG) Weida-Land ist das bekannt. Kosten von mehreren hunderttausend Euro stehen im Raum. Jedoch ist im jüngst verabschiedeten Haushaltsplan 2024 keine Position explizit aufgeführt, die auf größere Baumaßnahmen an der Immobilie schließen lässt. Das rief in der Sitzung des Rates, wo der Haushaltsbeschluss auf der Tagesordnung stand, Ratsmitglied Heinrich Holter aus Esperstedt und Einwohner Joachim Behrendt aus Kuckenburg auf den Plan.