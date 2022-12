Interview mit Landrat des Saalekreises Der Star Park ist tot, es lebe die Alternative!

Kabelsketal will den Star Park II nicht. Ein Rückschlag für den Saalekreis. Der sucht nun nach Alternativen. Denn ein großes Industrie- und Gewerbegebiet werde dringend benötigt, sagt Landrat Hartmut Handschak. Allerdings will der Kreis am Namen arbeiten.