Bad Dürrenberg will eine Viertel Million Euro in LED-Leuchten investieren. Andere Kommunen wählen einen stetigen wenngleich langsameren Weg. Doch auch andere Leuchtmittel überzeugen in den Rathäusern.

Die neuen Straßenlaternen an der Lutherstraße in Bad Dürrenberg sind autonom dimmbar.

Bad Dürrenberg/Querfurt/Leuna/MZ. - Seit Jahren werden in kleineren und größeren Mengen Straßenlaternen mit LED-Leuchten ausgestattet. Während manche Kommune mit gutem Beispiel vorangegangen ist und bereits ein Großteil der Lampen getauscht hat, tun sich andere schwerer. Nicht zuletzt weil der Tausch kostenintensiv und aufwändig ist und dabei auch die Frage aufgeworfen wird, ob es immer die wirtschaftlichste Lösung ist. In Bad Dürrenberg sollen nun 250.000 Euro in drei Jahren für die stromsparenden LED-Lampen eingesetzt werden. Leuna und Querfurt haben dagegen schon Erfahrungen zu Einsparungen gemacht und die zeigen, LED ist nicht zwangsläufig immer das beste Mittel der Wahl.

Marcus Büsch zeigt anhand von farbig unterlegten Listen, was die Stadt Bad Dürrenberg sich zwischen 2023 und 2025 vorgenommen hat. In den ersten beiden Jahren sollen je 100.000 Euro und im dritten noch einmal 50.000 Euro in die Umrüstung der Straßenbeleuchtung gesteckt werden. „Dann haben wir etwa 52 Prozent der Leuchten umgestellt“, sagt Büsch voraus, der für den Tiefbau in der Stadt zuständig ist. Jetzt sind zum Teil Leuchtmittel zwischen 100 und 125 Watt verbaut, mit LED reduziere sich das auf 24 bis 70 Watt. „Das hängt von der Masthöhe ab.“ Beispielsweise sind die Lichtmasten an der Salinestraße sehr hoch. Damit das Licht den Boden entsprechend ausleuchtet, brauche es schlicht mehr Watt.

Dimmbare Leuchten sollen einen großen Spareffekt haben

Darüber hinaus wolle die Stadt vermehrt auf autonom dimmbare LED-Lampen setzen. „Die Technik ist noch sehr neu und wir haben sie bis jetzt nur vereinzelt genutzt“, erklärt Büsch. Es ermögliche der Stadt jedoch die Lichtleistung beispielsweise zwischen 0 und 5 Uhr um bis zu 80 Prozent zu reduzieren. Ganz neu sind sie gerade in der Lutherstraße verbaut worden. An der Salinestraße sind sie bereits seit Herbst im Einsatz und werden im besagten Zeitraum auf 50 Prozent gedimmt. Ob sich das noch steigern lasse, soll nun noch einmal getestet werden.

Für die Kommune sei die Umrüstung eine Mammutaufgabe. Es gehe nicht immer nur darum, eine Lampe auszuwechseln. „Da wo es sich anbietet, erneuern wir auch gleich die Erdkabel mit, die zum Teil sehr alt sind“, sagt Büsch. Auch nicht jeder Mast eigne sich technisch für die Umrüstung.

Das Ziel ist dabei klar, es soll Strom und damit Geld gespart werden. Zuletzt hatte es in der Solestadt Diskussionen gegeben, weil Bürgermeister Christoph Schulze (CDU) einen Teil der Straßenlaternen zwischen 0 und 5 Uhr ausschalten ließ. Der Stadtrat wehrte sich und beschloss, die Laternen bleiben an. Das Thema könnte endgültig vom Tisch sein, wenn die Stadt durch dimmbare und sparsame Lampen womöglich mehr einsparen könne.

Natriumdampf-Leuchten: Alte Technik in neuem Gewand hat ihren Reiz

Einsparen ist auch das Credo beim Nachbarn in Leuna. Doch dafür werde nicht um jeden Preis LED eingesetzt, sagt Bauamtsleiter Silvio Lämmerhirt. Aktuell sind nur 32 Prozent der knapp über 3.000 Leuchtpunkte mit LED ausgestattet. „Seit 2014 rüsten wir Zug um Zug im Rahmen von Straßenausbaumaßnahmen um.“ Zwischen 2014 und 2022 habe man so etwa 381.000 kWh eingespart. Ein Großteil der Straßenlaternen sind jedoch immer noch Natriumdampf-Hochdruck Leuchten, so Lämmerhirt.

Von 1.930 Lampen laufen 350 als „Mach 3 Anlagen“, die eine reduzierte Spannung haben (von 220 Volt auf ca. 150 Volt). Die können straßenweise gedimmt und so der Verbrauch reduziert werden. „Diese technologische Alternative braucht insbesondere mit ,Mach 3’ ausgerüstet den Vergleich mit LED nicht zu scheuen“, glaubt Lämmerhirt. Darüber hinaus sei die Lampen sogar auf den Lebenszyklus gerechnet günstiger als LED-Leuchten.

Querfurt spart 70 Prozent durch Umrüstung

Ebenfalls weit vorangeschritten ist die LED-Umrüstung in Querfurt. Dort, so Bürgermeister Andreas Nette (parteilos), seien im Stadtgebiet etwa 80 Prozent getauscht. Mit Blick auf die Zahlen kann er von einer Einsparung von 70 Prozent des Stromverbrauchs ausgehen. Auch in Querfurt ist die stückweise Umrüstung das erklärte Ziel. Jedes Jahr sind daher 15.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

„In diesem Jahr wollen wir vor allem die Altstadtleuchten umrüsten, die verbleibende Straßenbeleuchtungsanlage nebst Gehweg am Burgring erneuern und die Sanierung der Straßenbeleuchtung in Landgrafroda abschließen“, sagt Nette. Einige Ortsteile sind bereits komplett auf LED umgerüstet, wie Leimbach, Niederschmon, Vitzenburg, Zingst und Weißenschirmbach. Andere Querfurter Ortsteile liegen bei einer Umrüstungsquote von 20 bis 90 Prozent.