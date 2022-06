Stadt Merseburg plant weitere stationäre Blitzer

An welchen Stellen es in Merseburg bald teure Fotos geben soll. Zwei neue Blitzer sollen Raser ausbremsen.

Merseburg/MZ - Autofahrer, die durch Merseburg fahren, kennen mittlerweile seit Jahren die beiden stationären Blitzer auf der B91 - sowohl den vor der Kreuzung August-Bebel-Straße aus Richtung Weißenfels, als auch den vor der Kreuzung Querfurter Straße aus Richtung Halle kommend. Jetzt legt die Stadt nach.

Rotlichtblitzer auf der B91

Und das nicht zu knapp, denn es werden nicht zwei neue Blitzer installiert, sondern vier. Die möglicherweise effektivsten werden die beiden direkt an der Kreuzung B91/Querfurter Straße. Sie stehen in Richtung Halle und in Richtung Weißenfels und blitzen nicht nur Autofahrer, die zu schnell sind, sondern messen auch Rotlichtverstöße.

Die beiden Blitzer stehen bereits, seien laut Verwaltung jedoch noch nicht scharf geschaltet. Es müsse zunächst sichergestellt werden, dass alles korrekt funktioniere - auch die Übermittlung der Bilder. „Erst wenn alle Leitungen überprüft und alles richtig eingerichtet ist, werden die Anlagen geeicht“, sagte Ulrike Findeisen, die Leiterin des Ordnungsamtes, der MZ. „Schließlich muss ja alles gerichtsfest sein.“

Wie teuer es werden kann

Und so teuer könnte eine schnelle Fahrt durch Merseburg künftig werden: Wer eine rote Ampel überfährt, zahlt nach dem seit 9. November geltenden neuen Bußgeldkatalog 90 Euro und kassiert einen Punkt. Werden andere gefährdet oder wird sogar ein Unfall mit Sachschaden verursacht, sind es 200 beziehungsweise 240 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot.

War die Ampel schon mehr als eine Sekunde Rot wird es noch teurer. Es kostet dann 200 Euro und bringt zwei Punkte ein. Bei Gefährdung anderer oder einem Unfall ist man sogar schnell bei 320 beziehungsweise 360 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot.

47 Rotlichtverstöße innerhalb von 24 Stunden gemessen

Dass Rotlichtverstöße an dieser und anderen Stellen gar nicht so selten sind, haben Tests im Jahr 2020 gezeigt. Die Stadt hatte die Situation auf den beiden Bundesstraßen im Stadtgebiet analysiert. Bei einer 24-Stunden-Videoaufzeichnung waren an der Kreuzung B 91/B 181 (Südpark) insgesamt elf Rotlichtverstöße festgestellt worden. An dieser Kreuzung hatte es 2019 die meisten Unfälle gegeben. Allerdings wurde diese Zahl durch die 24-Stunden-Aufnahmen an der Kreuzung B 91/Querfurter Straße noch getoppt. Hier gab es an einem Tag 47 Rotlichtverstöße.

Ein Blitzer „zwischen Sixti und Saale“ in Merseburg geplant

Zusätzlich werden zwei weitere, „normale“ Blitzer aufgestellt. Einer soll laut OB Jens Bühligen (CDU) vor der Südparkkreuzung (B91/B181) aus Richtung Weißenfels aufgebaut werden. Der zweite werde auf der B181 errichtet. Ganz genau will sich Bühligen zur Örtlichkeit jedoch noch nicht äußern, sondern bleibt gegenüber MZ vage in seiner Äußerung. „Zwischen Sixti und Saale“ werde der zweite Blitzer stehen - also wahrscheinlich irgendwo zwischen der Kreuzung B181/Leunaer Straße und der Abfahrt zum Werder. An beiden Stellen seien die Vorbereitungsarbeiten für den Aufbau der Blitzer bereits abgeschlossen.