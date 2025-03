Die THW-Jugendgruppen Merseburg und Naumburg zeigten Sachsen-Anhalts Innenministerin Zieschang ihre Fähigkeiten in realitätsnahen Übungen.

Heldenausbildung in Merseburg

Die THW-Jugend unter Leitung von Jordan Lee Eck (l.) zeigt Innenministerin Tamara Zieschang und Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr, dass die Erste Hilfe in der Jugendarbeit nicht zu kurz kommt.

Merseburg/MZ. - Es gibt Helden, die der Bevölkerung in Krisensituationen stets bei der Bewältigung helfen und dabei einen kühlen Kopf bewahren. Egal ob bei dem Helme-Hochwasser zum Jahreswechsel 2023/24, bei Bombenentschärfungen oder Unfällen auf der Straße - das Technische Hilfswerk (THW) ist stets zur Stelle und übernimmt in solchen Krisenbewältigungen die Verantwortung. Doch die Helden von morgen, die die Gesellschaft in solchen Situationen zusammenhalten, müssen erst ausgebildet werden.