So wird in Spergau jedes Jahr der Winter ausgetrieben

Spergau/MZ. - Am kommenden Sonntag herrscht im beschaulichen Spergau wieder Ausnahmezustand. Schon früh am Morgen setzt die Blaskapelle zum Weckruf an, damit niemand die Lichtmeß verschläft. Mit der uralten Tradition, die seit 2018 Weltkulturerbe ist, soll der Winter vertrieben und der Frühling begrüßt werden. Vergangenes Wochenende fand bereits die Kleine Lichtmeß in Spergau statt.