So viele Erstklässler starten in Merseburg in ihre Schulzeit

Merseburg/MZ/und - Nach aktuellem Stand werden am Wochenende in Merseburg - einschließlich der Ortsteile - insgesamt 335 Erstklässler in die kommunalen und andere Grundschulen eingeschult. Im vergangenen Jahr lag die Anzahl bei 328 Kindern. Damit beginnt für sie am 4. September und ein neuer, erlebnisreicher und wichtiger Lebensabschnitt.

In diesem Jahr sind 284 (2020 waren es 258) Kinder Abc-Schützen der Merseburger Grundschulen. 53 Jungen und Mädchen werden in die Grundschule „Otto Lilienthal“ eingeschult. 66 werden künftig die Grundschule „Am Geiseltaltor“ besuchen. Die Grundschule „Joliot Curie“ bekommt 52 neue Schülerinnen und Schüler. 44 sind es für die Rosental-Grundschule. Die Zahl der Schüler der Grundschule „Albrecht Dürer“ erhöht sich durch die neuen Erstklässler um 43. In die Grundschule Geusa werden 26 Jungen und Mädchen eingeschult.

Kleines Geschenk der Stadt in der Zuckertüte

38 Kinder kommen in die Johannesschule (2020 waren es 35) und 13 weitere Erstklässler werden zukünftig in anderen Schulen außerhalb der Stadt lernen. 2020 waren das noch 35. In allen vier Klassenstufen besuchen dann insgesamt 1.224 (Zahl aus dem vergangenen Jahr 1.210) Schülerinnen und Schüler eine Grundschule in Merseburg, darunter 163 (159) die Johannesschule.

In der Zuckertüte der Schulanfänger ist wieder ein kleines Geschenk der Stadt enthalten. Wie in den Vorjahren wird anlässlich der Einschulung ein Gutschein zur Anmeldung in der Stadtbibliothek „Walter Bauer“ (Anmeldegebühr und Jahresgebühr) überreicht. Der Gutschein sollte unbedingt bis zum Ende des 1. Schuljahres eingelöst werden.