Mega-Andrang auf Raketen und Böller: Schlange stehen hieß es am Samstag vor dem Feuerwerksverkauf in Schkopau.

Merseburg/MZ. - Ein kurzes Knistern beim Anzünden, dann ein schrilles Zischen des Feuerwerkskörpers, der nach wenigen Momenten mit einem lauten Knall am Himmel verpufft und die dunkle Nacht für einen kurzen Augenblick bunt und hell erstrahlen lässt. Das neue Jahr so zu begrüßen ist auf der Welt in vielen Kulturen seit jeher Tradition. Auch die Deutschen greifen tief in die Tasche, um für einen kurzen Moment König der Nacht zu werden.