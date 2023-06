Vom Mittelalterspektakel bis zum historischen Festumzug wurde am Wochenende in Merseburg einiges geboten. Die Besucherzahlen bleiben insgesamt hinter den Erwartungen.

Mit Video: Rauf und runter bei Ticketpreisen - So liefen die Merseburger Schlossfestspiele

Fest in der Domstadt

Merseburg/MZ - Mittelalterrock, eine Märchenwelt für Kinder, Konzerte im Schlossinnenhof, ein Rummel inklusive Riesenrad: Am Wochenende wurde in Merseburg so einiges

geboten. Die Veranstaltungen rund um das Schloss zogen zahlreiche Besucher an. Insgesamt blieben die Zahlen jedoch hinter den Erwartungen, wie Kulturamtsleiter Martin Wolter am Sonntagabend sagt.