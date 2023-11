Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Querfurt/MZ. - Nachdem die Stadt Querfurt vergangenes Jahr entschied, in ihrem Schützenhaus wegen dortiger Schäden keine Veranstaltungen mehr stattfinden zu lassen, liegt nun ein erster Bericht über den Zustand des Gebäudes vor. „Die Bausubstanz an sich ist in einem verhältnismäßig guten Zustand. Es ist nichts Gravierendes, aber es addiert sich in Summe auf“, erklärte Andreas Zinke, einer der Geschäftsführer des Unternehmens Helk Architekten und Ingenieure, in der Sitzung des Bauausschusses. Ihm zufolge wird aber wohl die Haustechnik, sprich die Heizung und die elektrotechnische Anlage, den größten Kostenfaktor ausmachen.