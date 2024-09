Braunsbedra/MZ - - Mehrere Millionen Euro müssen auf jeden Fall in Braunsbedra investiert werden. Der Stadtrat muss entscheiden, ob die Kita „Sonnenschein“ für schätzungsweise zwei Millionen Euro saniert werden soll? Oder ein teurerer Neubau entsteht, in dem dann auch die Kinder aus der Kita „Steppke“ und die aus der integrativen Kita „Glück Auf“ betreut werden könnten? Diese Varianten stehen im Braunsbedraer Stadtrat zur Diskussion, nachdem die obere Etage der Kita „Sonnenschein“ vor 14 Tagen gesperrt werden musste. Da das Dach renovierungsbedürftig ist, darf ein Teil der Kita aus Sicherheitsgründen nicht mehr genutzt werden. Ein nun vorliegendes Gutachten über notwendige Sanierungen in und an der Braunsbedraer Kita hat in der Geiseltalstadt zu weitreichenden Überlegungen geführt.

