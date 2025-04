Romy Richter hat ihre Kandidatur zur Wahl des Müchelner Bürgermeisters bekannt gegeben. Gewählt wird am 31. August. Die 27-Jährige ist bereits in der Kommunalpolitik engagiert.

Mücheln/MZ. - Für die Bürgermeisterwahl in Mücheln, die am 31. August stattfindet (mögliche Stichwahl: 21. September), hat Romy Richter (CDU) ihren Hut in den Ring geworfen. Die 27-Jährige ist von Beruf Beteiligungsmanagerin bei der Stadt Merseburg und seit 2024 ehrenamtlich in der Kommunalpolitik als Kreistagsmitglied und Stadträtin engagiert. Die CDU-Stadtratsfraktion wählte Romy Richter als Vorsitzende.