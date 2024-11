Schraplau/MZ. - „Wir wollen dem Rathaus neues Leben einhauchen“, sagt Schraplaus Bürgermeister Olaf Maury (parteilos). Seinen Angaben zufolge soll der Trinkwasser- und Abwasserbetrieb Weida-Land (TAWL), der seinen Sitz in der benachbarten Schulstraße hat, in das Gebäude in der Marktstraße einziehen. Damit die Nutzung der Räumlichkeiten möglich wird, müssen im Rathaus allerdings noch einige Veränderungen vorgenommen werden. Darum hat der Stadtrat jüngst einen Nachtragshaushalt beschlossen, in dem 120.000 Euro für notwendige Maßnahmen vorgesehen sind.

