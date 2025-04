Eine Täterin beschmiert in Merseburg eine Stele die an Sinti und Roma erinnert, die von den Nazis verfolgt und ermordet wurden. Eine Überwachungskamera hält die Tat auf Video fest.

Rassistische Attacke: Denkmal für NS-Opfer in Merseburg beschmiert

Die verunstaltete Gedenkstele für Sinti und Roma in Merseburg.

Merseburg/MZ. - Eine Gedenkstele für Opfer des Nationalsozialismus ist in Merseburg Ziel einer Attacke geworden. Wie das Polizeirevier Saalekreis auf Anfrage bestätigte, hat eine noch unbekannte Täterin die Steinsäule in der Nacht zum Mittwoch mit pinker Farbe verunstaltet. Das Denkmal nahe der Neumarktkirche erinnert an die von den Nationalsozialisten verfolgten und ermordeten Sinti und Roma.