Nachdem sie zwei ungesicherte Fahrräder gestohlen hatten, sind ein 13-Jähriger und ein 18-Jähriger im Saalekreis bei Querfurt von zwei unbekannten Tätern attackiert worden.

Im Saalekreis wurden zwei Jugendliche nach einem Fahrraddiebstahl attackiert.

Querfurt. – Zwei jugendliche Fahrraddiebe sind in der Nacht zu Sonntag in Nemsdorf-Göhrendorf (Saalekreis) durch Softairwaffen verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach hatten ein 13-Jähriger und ein 18-Jähriger in Querfurt zwei nicht gesicherte Fahrräder gestohlen. Damit seien die beiden nach Nemsdorf-Göhrendorf gefahren, wo sie einen Stopp in der Dorfstraße einlegten.

13-Jähriger im Saalekreis mit Softairwaffe beschossen

Dort habe dann gegen 5 Uhr ein Auto angehalten. Zwei Unbekannte seien ausgestiegen, wobei einer den 13-Jährigen mit einer Softairwaffe beschossen habe, so die Polizei weiter.

Der Junge wurde dabei leicht verletzt. Der andere Unbekannte habe den 18-Jährigen geschlagen. Auch er wurde leicht verletzt. Anschließend, so die Polizei weiter, hätten die unbekannten Angreifer die Fahrräder in das Auto geräumt und seien davon gefahren.

Der 18- und der 13-Jährige wurden nach dem Vorfall medizinisch versorgt. Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.