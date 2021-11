Polizei sucht Supermarkt-Dieb in Merseburg: Unbekannter stiehlt drei Flaschen Champagner und sechs Flaschen Wodka

Merseburg/MZ - Die Polizei im Saalekreis und Halle suchen nach einem Dieb.

Laut den Beamten soll der Unbekannte am 16. Juli 2020 zwischen 12.45 bis 13.15 Uhr in einem Supermarkt in der Querfurter Straße in Merseburg drei Flaschen Champagner und sechs Flaschen Wodka in seine Einkaufstasche gesteckt und nicht bezahlt haben. Der Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Wer erkennt diesen Mann? Polizei Halle

Die unbekannte Person kann wie folgt beschrieben werden:

dunkle Haare

medizinische Gesichtsmaske

schwarzes T-Shirt mit Aufdruck

graue Hose

helle Sportschuhe

Mit den zur Veröffentlichungen freigegebenen Fotos der Überwachungskamera bittet die Polizei um Mithilfe.

Zeugen, welche Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen machen können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Saalekreis, gern telefonisch unter 03461 446-0, oder an jede andere Polizeidienststelle.