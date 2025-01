Merseburg/MZ. - Angriff auf Firmengelände: Unbekannte Einbrecher haben das Gelände eines Wasserversorgers in Merseburg heimgesucht. Nach MZ-Informationen handelt es sich dabei um die Midewa Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH, die in Merseburg zwei Standorte – in der Innenstadt und in der Nähe von Trebnitz – besitzt.

Wie die Polizei mitteilte, durchtrennten die Täter einen Zaun von einer Nebenstraße aus und brachen mehrere Garagen auf. Sie erbeuteten Rüttelplatten, Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Materialien wie Messing. Der Schaden beläuft sich auf etwa 61.000 Euro. Bei der Spurensicherung vor Ort konnten Beweise gesichert werden, heißt es weiter.