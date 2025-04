Bad Lauchstädt. - Unbekannte Täter haben am Sonntag auf der Bahnstrecke von Halle (Saale) in Richtung Erfurt Steine auf die Schienen gelegt, teilt die Polizei mit.

In Bad Lauchstädt war ein Intercityexpress über die Steine gefahren. Daraufhin wurde eine Schnellbremsung eingeleitet und die Bundespolizei informiert.

Diese sowie ein Notfallmanager der Bahn stellten vor Ort auf einer Länge von 1,40 Metern Steinmehl fest. Schäden am Zug wurden nicht festgestellt, sodass der ICE seine Fahrt fortsetzen konnte.

Polizei sichert Spuren am Tatort

Die Polizei sicherte am Tatort die Spuren, konnte aber keine Hinweise auf mögliche Täter feststellen. Es wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat am 27. April 2025 gegen 13:45 Uhr Personen an oder in der Nähe der Bahngleise, im Bereich der Merseburger Landstraße in Bad Lauchstädt gesehen, welche womöglich mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), die kostenfreie Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.