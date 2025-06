Ein 30-Jähriger hat in aller Öffentlichkeit auf dem Bahnhofsvorplatz in Merseburg seinen Penis gezeigt.

Exhibitionist lässt Hosen am Bahnhof in Merseburg herunter: Kinder müssen zusehen

Ein Mann hat sich mit heruntergelassener Hose am Bahnhof in Merseburg befriedigt.

Merseburg. - Ein 30-Jähriger hat sich am Freitagabend auf dem Merseburger Bahnhofsvorplatz entblößt. Wie die Polizeiinspektion Halle berichtete, habe er gegen 21.10 Uhr die Hose heruntergelassen.

„Eine Familie mit kleinen Kindern wurde Zeuge der Szene“, so die Polizei. Die Beamten leiteten gegen den 30-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ein. Zudem bekam er eine Gefährderansprache und einen Platzverweis.

Auch in Halle Exhibitionisten unterwegs

Ähnliche Vorfälle gab es am Wochenende auch in Halle. Am Freitagnachmittag entblößte sich ein 19-Jähriger an einer Haltestelle in der Magdeburger Straße.

Selbiges tat am Samstagabend ein 40-Jähriger auf einer Bank am Lutherplatz.