Bei einer nächtlichen Patrouille stieß die Polizei in Querfurt auf einen kuriosen Fund: Ein Autofahrer hatte selbstgebastelte Kennzeichen aus Pappe an seinem Fahrzeug angebracht.

Fund in Querfurt

Querfurt/MZ - Ein Täuschungsversuch der kuriosen Art: Am Döcklitzer Tor in Querfurt hat die Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Auto mit selbstgebastelten Kennzeichen entdeckt.

Statt einer ausgefeilten Fälschung aus Metall stießen die Beamten aber auf eine deutlich simplere Variante: Kennzeichen aus Pappe. Diese waren an beiden Halterungen am Fahrzeug angebacht und sollten den Anschein amtlicher Kennzeichen erwecken, so die Polizei.

Das Polizeirevier im Saalekreis hat die Ermittlungen aufgenommen sowie Spuren und Beweise gesichert.