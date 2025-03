Merseburg. - Bereits am 29. Juli 2024 soll ein Mann ein Handy aus der Saalesparkasse in Merseburg gestohlen haben. Nach Angaben der Polizei hielt sich der Unbekannte zwischen 17.27 und 17.29 Uhr in der Filiale in der Gotthardstraße auf.

Dort habe der Mann ein Smartphone von Typ "Apple iPhone 12 Pro" im Wert von etwa 550 Euro an sich genommen, heißt es weiter. Dann habe er das Gebäude in unbekannte Richtung verlassen. Während der Tat konnte der Mann von einer Überwachungskamera aufgezeichnet werden.

Dieser Mann soll ein Handy aus einer Sparkassen-Filiale in Merseburg gestohlen haben. Foto: Polizeirevier Saalekreis

Die Polizei nimmt Hinweise zum mutmaßlichen Täter unter der Telefonnummer 03461/4460 entgegen.