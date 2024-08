Einbrecher haben in einem Laden in Braunsbedra im Saalekreis einen riesigen Schaden hinterlassen.

Braunsbedra. - In ein Geschäft in der Merseburger Straße in Braunsbedra im Saalekreis ist am späten Mittwochabend eingebrochen worden, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach stahlen die bislang unbekannten Täter gegen 22.45 jede Menge Alkohol und Zigaretten. Auch am Laden entstand offenbar ein massiver Schaden, sodass die Polizei eine Schadenshöhe von insgesamt 13.000 Euro annimmt.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall sollen im Laufe des Donnerstags intensiviert werden, heißt es.