Beim Kauf eines Hundes ist ein 49-Jähriger in Merseburg betrogen worden. 200 Euro sind weg und einen Hund hat er auch nicht.

Beim Kauf eines Hundes ist ein Mann in Merseburg einer Betrügerin aufgesessen.

Merseburg. - Ein 49-jähriger Mann ist in Merseburg beim Kauf eines Hundes betrogen worden, teilt die Polizei mit, die am Montag über den Fall informiert wurde.

Demnach habe der Mann nach vorheriger Absprache einen Hund von einer Frau am Eingang des Südparks in Merseburg kaufen wollen. Er zahlte die vereinbarten 200 Euro und wollte mit dem Tier die Heimreise antreten, so die Polizei weiter.

Merseburger wird beim Hundekauf betrogen

Kurz darauf habe er von der Frau einen Anruf erhalten, dass sie den Hund doch nicht verkaufen und zurückhaben wolle. Der 40-Jährige habe sich daraufhin wieder mit der Frau getroffen und ihr den Hund zurückgegeben.

Bei dem Treffen habe sie angegeben, dass ihr Ehemann das Geld hätte und gleich hier erscheinen würde. Dann sei sie mit dem Hund gegangen.

Trotz längerer Wartezeit sei der Ehemann nicht aufgetaucht. Somit hatte der 49-Jährige einen Verlust von 200 Euro zu beklagen und erstattete Anzeige bei der Polizei.