Aus dem Außenbereich eines Baumarktes in Merseburg haben Diebe Pflanzen und Töpfe geklaut. Verstaut wurde das Diebesgut auf einem Fahrradanhänger.

Merseburg. - Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen, 22. April, aus dem Außenbereich eines Baumarktes in der Querfurter Straße in Merseburg Pflanztöpfe und Pflanzen gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, waren die Diebe mit Rädern und Fahrradanhänger unterwegs. Sie radelten einen Radweg parallel zur B91 in Richtung Weißenfels entlang.

Flucht vor der Polizei: Diebe lassen Fahrradanhänger zurück

Beim Erblicken eines Streifenwagens bekamen sie es offenbar mit der Angst zu tun. Infolgedessen hängten sie den Fahrradanhänger samt Diebesgut ab und flüchteten.

Trotz sofortiger Suchmaßnahmen konnte die Polizei die Täter nicht finden. Der Anhänger samt Pflanzen und Töpfen wurde sichergestellt.