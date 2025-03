Nach dem Einkauf in einem Supermarkt in Bad Lauchstädt hat eine Frau die Pedale ihres Autos verwechselt und ist gegen eine Wand gefahren.

Pedale verwechselt: Frau kollidiert in Bad Lauchstädt mit Fassade von Supermarkt

Eine Frau ist in Bad Lauchstädt mit ihrem Auto gegen die Fassade eines Supermarktes gefahren.

Bad Lauchstädt. - Eine 40-Jährige hat am Mittwochvormittag, 19. März, nach dem Einkauf in einem Supermarkt die Pedale in ihrem Auto verwechselt.

Daraufhin fuhr die Frau gegen die Fassade des Gebäudes, teilt die Polizei mit. Sie erlitt einen Schock, konnte aber nach kurzer medizinischer Behandlung vor Ort entlassen werden.

Das Auto hingegen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Über die Höhe des Sachschadens wurden keine Angaben gemacht.